レアアースを含んだ泥を採取して帰港した地球深部探査船「ちきゅう」＝14日午後、静岡市の清水港東京都心から1900キロ以上離れた南鳥島（東京都小笠原村）沖の深海底でレアアース（希土類）を含んだ泥の採取に成功した海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が14日午後、静岡市の清水港に帰港した。今後、試料の分析を進め、2027年2月に予定する本格的な採掘試験の実施計画を固める。政府は経済性の評価を28年3月までに行