「まだ30代だから老眼は関係ない」――そう思っていませんか。実は、はっきり見えにくくなる前から、目の老化は静かに始まっています。夕方になると目が重い、頭が痛い、その不調の正体は“かくれ老眼”かもしれません。放置すると老眼を一気に進めてしまう危険な対処法も存在します。話題の書籍『100歳アイ』より、30代から知っておくべき目の変化とそのメカニズムを解説します。30歳代で訪れる「かくれ老眼」にご用心30〜40歳