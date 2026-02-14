¡Ö¤ï¤¬»Ò¤ò»àÃÏ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤òÈò¤±¤ë”ºÇ´ü¤Î¼êÃÊ”¤ËÅÒ¤±¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¿Æ¤¿¤Á
ËÌÄ«Á¯¤Ç¹âµéÃæ³Ø¹»¡ÊÆüËÜ¤Î¹â¹»¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Î¾¤Êç¡ÊÄ§Ê¼¡Ë»þ´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤äÀï»à¼Ô¤Î¾ÃÂ©¤òÂç¡¹Åª¤ËÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â·³Ââ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÎÒù¶ÀÆîÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï13Æü¡¢¡Ö¹âµéÃæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢²ÈÄí¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬·³Ââ¤Ç³¤³°ºîÀï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ÇÆþÂâ¤òÈò¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç·³ÆþÂâ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Âç³Ø¿Ê³Ø¡¢¢´Î±ê¤ä·ë³Ë¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤ÎÊÝ¶Ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢£¿ÈÂÎÅª¤Ê¾ã³²¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡½¡½¤Î»°¤Ä¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆþ±ÄÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÄí¤Ç¤Î¡Ö³×Ì¿²½¶µ°é¡×¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹âµéÃæ³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤äÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡¢¤½¤Î³ØÀ¸¤ÎÆ»ÆÁÀ¤äÀ¯¼£ÅªÁÇÍÜ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆþÂâ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¼«¿®ÁÓ¼º¡×ËÌÄ«Á¯¤Î¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼ÉôÂâ¡¢¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¡Ë
ÌäÂê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤ë·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢·³ÆþÂâ¤òÈò¤±¤ë¼êÃÊ¤¬¡Ö¿Æ¤ÎÎ¥º§¡×¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Ç¡¢µ¶ÁõÎ¥º§¤ò¹Ô¤¦»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖºòÇ¯9·î¡¢Òù¶½»Ôº»±º¶è°è¤Ç¡¢Â©»Ò¤ò·³Ââ¤ËÁ÷¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÆÍÁ³Î¥º§¤·¤¿²ÈÄí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÄ§Ê¼´÷Èò¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢·³ÆþÂâ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµõµ¶¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Öµõµ¶¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢È¯¹Ô¤·¤¿°å»Õ¤Þ¤Ç½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¡£ÉÂµ¤¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤Ç¤âÂ©»Ò¤ÎÆþÂâ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯½»Ì±¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÆþÂâ¤ò´÷Èò¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤Ø¤Î¶¯¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö³¤³°ÇÉÊ¼¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ä°ä±Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¸å¡¢¿Æ¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼ÉôÂâ¤ÎÀï¸ù¤ò¾Î¤¨¡¢²ÈÂ²¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°·³»öºîÀïÀïÆ®¸ù·®µÇ°´Û¤òÀßÃÖ¤·¡¢Àï»à¼Ô²ÈÂ²¤ÎÊ¿¾íµï½»¤òÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢µ¾À·¤ò¡ÖÌ¾ÍÀ¡×¤È¤·¤ÆÊñÁõ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤¬¤à¤·¤íÇÉÊ¼¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆþÂâ¤ÈÇÉÊ¼¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤Äã½êÆÀÁØ¤Î²ÈÄí¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¸¢ÎÏ¤ä·ÐºÑÎÏ¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþÂâ¤òÌÈ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆþÂâ¸å¤â¿ÍÌ®¤òÆ°°÷¤·¤ÆÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ç³Ú¤ÊÉôÂâ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤«¤é¤À¡£