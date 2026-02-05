『ガラスの仮面』の連載50周年記念展が1月31日から2月15日まで東京・千代田区の有楽町マルイのイベントスペースで開催。作品の魅力と長年ファンから愛されている理由を取材しました。会場では、作者・美内すずえさんが描き出した、初期から最新章までの原画を一堂に展示。展示されているのは額装原画が168点、原画総数は323点。繊細なペン線に宿る息づかい、ホワイトの輝きが放つ緊張感、そして少女マンガ史を塗り替えた数々の名場