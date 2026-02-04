北朝鮮当局が金正恩総書記の誕生日（1月8日）に合わせ、全国の小学校児童に「元帥様の贈り物」として菓子類を配給したが、品質があまりに低く住民の不満が広がっている。自由アジア放送（RFA）が1月29日、複数の住民証言として伝えた。体制が象徴的に重視してきた「贈り物政治」が、経済難の中で逆効果を生みつつある。平安南道の住民はRFAに対し、今年の児童向け菓子は新年を控えた昨年12月31日に供給され、当局は「1月8日の誕生