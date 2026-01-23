お金がないのでジャンクフードを食べ、住まいも古いアパート。お笑い芸人・吉住さん（36）は、節約を徹底する日常でした。しかし、近年「お金は使ったほうがいいかも」と気づき、仕事や健康面でプラスに働いたそうです。でも、まだ財布を買うのはためらいがあるようで…。 【写真】超節約生活からの解放!? 賞金1000万を獲得した吉住さんの贅沢（11枚目/全11枚） 終電逃したら徒歩で帰宅「3時間かかることも」 ──