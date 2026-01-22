ロシアに派兵された後、ウクライナ軍に生け捕りにされた北朝鮮兵捕虜2人のインタビュー内容が公開された。20日、韓国メディアMBC（文化放送）の時事番組『PD手帳』は北朝鮮兵捕虜のリ氏（27）とペク氏（22）の近況を伝えた。インタビューは国際紛争専門のキム・ヨンミPDが、昨年10月にウクライナ現地の収容施設で行った。二人は2024年にロシアへ派兵され、国境地域のクルスク戦闘に投入された後、昨年1月にウクライナ軍の捕虜とな