女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年1月26日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ご近所付き合いで時々問題となるゴミ問題。分別からその出し方まで、モラルの問題も含めよく耳にする話題です。中には大問題に発展し裁判沙汰になるケースも少なくありません。今回は、そんなゴミ処理に関するトラブルの一部始終を紹