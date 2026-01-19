◆骨太な正攻法の『忠臣蔵』が令和の世に誕生◆2025年12月の東京公演を皮切りに、年をまたいで2026年1月いっぱいまで各地で上演される舞台『忠臣蔵』が、いま幅広い世代から評判を呼んでいる。 『忠臣蔵』といえば、元禄時代（1702年）実際に起こった「仇討ち」事件を題材に、300年もの長きにわたって浄瑠璃、歌舞伎、小説、映画、テレビドラマなどで語り継がれてきた普及の名作「時代劇」ジャンルである。これまで作られてき