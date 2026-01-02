12月31日午後4時15分ごろ、ただでさえあわただしい大みそかの東京・歌舞伎町を、さらに大混乱させるような事故が発生した。東京都新宿区の新宿駅東口方面（歌舞伎町1丁目）と西口方面（西新宿7丁目）をつなぐ、いわゆる「大ガード」の歩道部分に乗用車が突っ込み、通りかかった10代の外国人の女性2人をはねた。2人とも命に別状はないという。運転していたのは60代の男性で、女性をはねた後に、信号機がついた柱に衝突したため