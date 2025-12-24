◆バスケットボールＢ１リーグ第１６節レバンガ北海道９０―７９秋田（２４日・北海きたえーる）Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道が同地区最下位の秋田と対戦し、９０―７９で勝利。連敗を２で止め、ホームでの連勝を９に伸ばした。平日ナイターに駆けつけた５５４１人の観客に、レバンガ北海道の選手たちがクリスマスプレゼントを届けた。３戦ぶりの勝利で、１７―１８年の３９戦目を上回るクラブ史上最速２６戦目で２０勝に