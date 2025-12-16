Ｊリーグは１６日、シーズン移行に伴う特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」（２６年２月〜６月）で使用する公式球「ＴＳＵＢＡＳＡＪＰＲＯ」を発表した。人気サッカー漫画「キャプテン翼」の象徴である大空翼のドライブシュートをイメージし、美しい軌道を描いて進む「翼」をモチーフとしたデザインとなっている。日本発のスポーツブランド「ＳＦＩＤＡ」の製品となる。都内で会見したキャプテン翼の作者・高橋