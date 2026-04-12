俳優の高橋文哉が１２日、日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」に出演。名前の由来となった有名人を明かした。高橋は番組にゲストとして登場。ＭＣを務める「ＥＸＩＴ」兼近大樹と俳優の満島真之介から「ふみきゅん〜！」と呼ばれると、笑顔で「お久しぶりです」とあいさつした。改めて、兼近から「何て呼ばれてますか？みんなからは」と質問されると、高橋は「僕、何でもあります。?ふみきゅん?はでも