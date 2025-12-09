10月13日に盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。【写真】このハンドソープ、見覚えありませんか？今SNS上ではそんな大阪・関西万博で提供されていたハンドソープが大きな注目を集めている。「送られてきました。万博のトイレで人気だったハンドソープ 万博ではお世話になりました。『女性トイレでの消費が多く、男性トイレではかなり少なかった』という話には笑いましたが、私は洗ってましたよ 」と件のハンドソープを紹介し