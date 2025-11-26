この記事をまとめると ■愛媛県今治市に「モビリティスクエア今治」がオープンした ■ディーラー内に喫茶店などの異業種が入った新しい店舗として注目されている ■新車ディーラーに入るのは昔から敷居が高いのでクルマ以外の要素で集客するのは有効だ 新車ディーラーにプラスαという形態が増えつつある 2025年11月16日（日）、愛媛県今治市に「モビリティスクエア今治」が開業した。これは株式会社トヨタオートモールクリエイ