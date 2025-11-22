ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「無許可で軍事攻撃可能」中国大使館Xの投稿に大荒れ「これは一戦超… 中国大使館 中国 高市早苗 時事ニュース デイリースポーツ 「無許可で軍事攻撃可能」中国大使館Xの投稿に大荒れ「これは一戦超えた」 2025年11月22日 14時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 在東京都の中国大使館のXが、日本批判の過激な投稿を続けている件 軍事行動や領土を巡る21日の投稿には、5000件超のコメントが殺到した 「大使館がこんな脅しのポスト」「これは一線超えた」などの声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 【高市自民】中国軍Ｘが大荒れ 高市首相発言に恐ろしい言葉で抗議→中国軍に応戦・挑発する日本語リプが殺到する事態 画像書き換えて茶化す荒らしで大混乱 2025年11月15日 16時52分 「日本の市民が高市氏批判」と中国メディア、中国ネット「うそくさい」「あからさまな世論戦」 2025年11月17日 13時0分 中国政府の日本渡航自粛呼びかけ、台湾総統府が批判…「政治的な目的で複合的な脅し」 2025年11月15日 22時18分 高市首相に向けられる中国の激怒、背景にある本当の理由とは 2025年11月21日 18時51分 【高市自民】ひろゆき氏「高市政権は怠慢なの？」中国怒らせた高市発言 答弁「失敗」部分放置→世界が誤解してる 米英仏でも報道「何故、誤解を解かないの？馬車馬のように働くはずでは？」 2025年11月22日 11時31分