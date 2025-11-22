京都3R・2歳未勝利で22日の中央競馬で多重落馬のアクシデントが発生した。京都3R・2歳未勝利（芝1200メートル）の4コーナー付近でニュートラ（牝2、畑端）が転倒して幸英明騎手が落馬。あおりを受ける形でメイショウピュルテ（牝2、笹田）の浜中俊騎手、キョウエイクローム（牝2、森田）の高倉稜騎手も落馬した。残り400メートル付近で、先行していたニュートラが落馬競走中止に。その後、この落馬のあおりを受ける形で、メイ