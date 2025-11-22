フリーアナウンサーの中川安奈（32歳）が、11月18日に放送されたラジオ番組「大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所」（ニッポン放送）に出演。NHKのアナウンサーになって、最初の赴任地が秋田県となり、「1番寂しかったのは、やっぱり彼氏と離れ離れになったこと」と語った。中川安奈が番組のゲストとして登場し、普通のアナウンサー志望の人はゆかりのある地方局も受けるが、中川の場合、東京とフィンランドとプエルトリコ