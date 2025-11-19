２０２６年北中米Ｗ杯北中米・カリブ海最終予選最終節（１８日＝日本時間１９日）、人口わずか１５万人のキュラソーはジャマイカに０―０で引き分け、史上初のＷ杯出場を決めた。オランダ領で南米ベネズエラから北のカリブ海に浮かぶ島国で面積は４４４平方キロメートル。これまでＷ杯に出場した国では、２０１８年ロシア大会に出場したアイスランドの人口４０万人が最少。２６年大会に向けてアフリカ予選を突破したカーボベル