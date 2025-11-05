イースター航空は、「11〜12月直前特価」を11月5日午前10時から11日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。搭乗期間は11月5日から12月31日まで、一部期間は対象外となる。ウェブサイトとアプリで販売する。・ソウル/仁川発着徳島（2,500円）、鹿児島（4,500円）、沖縄/那覇（6,900円）・釜山発着大阪/関西（1,470円）、福岡（2,270円）、熊本・沖縄/那覇（2,500円）、札幌/