釜山・光安里（クァンアンリ）の海岸通りから少し奥へ入ると、落ち着いたトーンの外観が印象的な「CAFE ROLLME（カフェ ロルミ）」が現れます。ここは、本格バリスタが手がけるコーヒーと、“ちゃんと食べられる”ブランチ＆食事メニューが人気のカフェ。旅行中のカフェ巡りで「食事もできるところがいいな」と思う人にはぴったりの場所。光安駅から徒歩約7分、海にも近く、カフェの後に浜辺を散歩できる