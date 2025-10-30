小さな子どもたちにクラシック音楽に触れてもらおうと、オーボエとトランペットの演奏を親子で楽しむコンサートが開かれました。 【写真を見る】0歳からOK！ 親子で楽しむクラシックコンサート泣いても騒いでも安心大分 大分市のiichiko総合文化センターでは、幼い子どもがいる親子にもクラシック音楽を身近に感じてもらおうと、0歳から鑑賞できるコンサートを定期的に開催しています。 30