【芸能界クロスロード】NHK朝ドラ「ばけばけ」は予想を覆して大ばけする可能性「紅白」の司会者が発表された。男性は3年連続3回目の有吉弘行が務める。NHKを含め民放各局で番組を持つ好感度タレント。そつない司会は安心感もあるが、紅白になると緊張もあるのか、小気味のいいしゃべりも湿りがち。前任者、内村光良や大泉洋のようにアドリブは利かないし毒もない。民放では後輩相手に予定調和で吐く毒も、付き合いの薄い歌手の