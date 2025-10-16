12月26日より公開されるアニメ映画『この本を盗む者は』より、声優、メインビジュアル、本予告、新場面写真12点、主題歌が一挙解禁。片岡凜と田牧そらが本作で声優に初挑戦するほか、主題歌がYUKIの新曲「Share」に決定したことが明らかとなった。【動画】主題歌はYUKIの新曲！『この本を盗む者は』本予告深緑野分による2021年本屋大賞ノミネートの小説を原作とする本作は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファ