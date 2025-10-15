リーグ連覇は達成したが、そこで満足している暇はない。日本ハム“私怨”渦巻くファイナルステージ…「流出組KO」&CS突破でソフトバンク超えを証明できるのかソフトバンクの小久保裕紀監督（54）がCSファイナルステージ前日の14日に会見。ファーストSを勝ち上がってきた日本ハムの新庄監督について、「彼なら何か仕掛けてくるだろうなと思う。僕自身は何をされても驚かない」と、泰然自若。新庄監督といえば奇策・奇襲が代