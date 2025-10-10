お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が９日深夜放送の「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演した。今後、同番組にゲストとして来てほしい人をテーマにトークを展開し、お笑いコンビ「エイトブリッジ」の篠栗たかしがあややこと松浦亜弥の名前を挙げた。上田は「俺が今まで見た芸能人で、あややが１番オーラがあった。で、２か月くらい前に会った」と告白。上田が竹内まりやのコンサートに行き、終演後に竹内の楽