有力馬が集まる中山や東京を避けて……「ゴール前で武豊（56）との追い比べを制した瞬間は、感慨深かったですね」と、競馬誌記者が顔をほころばせる。9月28日に中山競馬場で行われたスプリンターズステークスで、三浦皇成（35）が乗るウインカーネリアンが、武のジューンブレアとの一騎打ちをアタマ差で競り落とし、初のGI制覇を成し遂げた。【写真を見る】ホントに48歳⁉美し過ぎる「ほしのあき」現在の姿競馬に興味な