ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「味落ちた」の声も…リンガーハットのロボット調理が招いた弊害 リンガーハット 餃子の王将 企業・ビジネスニュース 現代ビジネス 「味落ちた」の声も…リンガーハットのロボット調理が招いた弊害 2025年10月8日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自動炒め機など、いわゆる「ロボット調理」を導入しているリンガーハット 最近、SNS上で「昔より味が落ちたのでは」という声をよく見るのと筆者 人手不足の中で欠かせないロボット調理が「呪縛」となっているのかもとした 記事を読む