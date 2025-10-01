北朝鮮が情報技術（IT）労働者を新たに中国に派遣したことが分かった。彼らは遼寧省丹東に本拠地を構えたという。1日、中国のデイリーNK対北朝鮮情報筋によると、今年8月末、北朝鮮のIT人材100人余りが平安北道新義州を通じて中国遼寧省丹東に入国した。20~30代の若い男性たちで、平壌で海外派遣と関連した教育を受け、数カ月間、出国指示を待っていたという。上部から指示が下されれば、いつでも中国に出られるように待機し、実際