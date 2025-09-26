株式会社アイ・オー・データ機器は、Type-CとType-A、2つのUSB端子を備えたスティック型SSDを10月中旬に発売する。 USB 3.2 Gen 2（10Gbps）に対応し、最大転送速度は読み込み約1,000MB/秒、書き込み約900MB/秒。容量の異なる500GB、1TB、2TBを用意する。 USB Type-C端子が長めに設計されており、ケースを装着したスマートフォンでも利用が可能。また、端子部を保護するキャップを装備する。