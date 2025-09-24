トヨタが大型ミニバン「シエナ」の新型モデルを発表 中国市場の声を反映くるまのニュース

トヨタが大型ミニバン「シエナ」の新型モデルを発表 中国市場の声を反映

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • トヨタは9月23日、大型ミニバン「シエナ」の新型モデルを発表した
  • 中国市場の声を反映し、主に快適性の部分で大幅に質感を向上
  • 内装色では新たに「プラチナゴールド」を設定し、高級感を演出した
  • 日本初、日野が新型「プロフィア Z FCV」発表！ トヨタと協業し実証2年で市販化へ 航続距離650km実現、水素重点地でリース発売
    日本初、日野が新型「プロフィア Z FCV」発表！ トヨタと協業し実証2年で市販化へ 航続距離650km実現、水素重点地でリース発売 2025年9月17日 14時0分
  • ホンダ新型「青いプレリュード」米国で発表！ 日本にはないボディカラー「“鮮烈”ブルー」がカッコいい！ 24年ぶりに復活した“スペシャリティカー”の魅力とは？
    ホンダ新型「青いプレリュード」米国で発表！ 日本にはないボディカラー「“鮮烈”ブルー」がカッコいい！ 24年ぶりに復活した“スペシャリティカー”の魅力とは？ 2025年9月23日 11時10分
  • トヨタ新型「“2人乗り”プリウス」!?に大反響！ 開放感スゴイ“屋根なし×2ドア仕様”に「こんなにカッコよくなるなんて」の声も！ “専用ワイドボディ”が目を惹く「ロードスター」予想CGに熱視線！
    トヨタ新型「“2人乗り”プリウス」!?に大反響！ 開放感スゴイ“屋根なし×2ドア仕様”に「こんなにカッコよくなるなんて」の声も！ “専用ワイドボディ”が目を惹く「ロードスター」予想CGに熱視線！ 2025年9月17日 12時10分
  • 約220万円！ トヨタ最新型「SUV」がスゴイ！ 超「広びろ内装」＆全長4.6mの「RAV4」級サイズ採用！ 最新サメ顔もイイ中国の「bZ3X」とは
    約220万円！ トヨタ最新型「SUV」がスゴイ！ 超「広びろ内装」＆全長4.6mの「RAV4」級サイズ採用！ 最新サメ顔もイイ中国の「bZ3X」とは 2025年9月21日 17時10分
  • トヨタ「プリウス“クーペ”」!? まさかの「3ドアワゴンスタイル」が話題！ 4本出しマフラー＆巨大リアウィング＆ワイドボディ「プリウス」カスタムCGに「カッコイイ」の声も
    トヨタ「プリウス“クーペ”」!? まさかの「3ドアワゴンスタイル」が話題！ 4本出しマフラー＆巨大リアウィング＆ワイドボディ「プリウス」カスタムCGに「カッコイイ」の声も 2025年9月22日 14時10分

