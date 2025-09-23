日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（日〜金曜・午前１１時５５分）が２３日に放送され、火曜レギュラーのお笑いコンビ「チョコレートプラネット」が出演した。２人は１８日のＹｏｕＴｕｂｅで松尾駿の「素人」発言を謝罪後、初の出演。動画内で丸刈りになった長田庄平は、黒の帽子をかぶって登場。松尾の髪も短く刈り込まれていた。北海道物産展のグルメを試食したり、企画コーナーを進行するなど通常運転を続け、騒動