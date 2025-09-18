Z世代と上司世代の間で仕事観やコミュニケーションに大きなギャップがあることが調査で明らかになりました。人材確保が難しい中、企業は若い世代の働きやすさを意識した取り組みを進めています。 【写真を見る】若手社員が辞めない職場とは？ 温泉にジム、服装自由、フリーアドレス…働き方改革で人材確保 福利厚生…温泉とジム完備 若者マーケティング機関「SHIBUYA 109 lab．」の調査によりますと、Z世代と