チョコレートプラネット エンタメ・芸能ニュース お笑い芸人 スポニチアネックス 松尾駿が「素人はSNSするな」発言を謝罪 チョコレートプラネットは丸刈りに 2025年9月18日 13時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと チョコレートプラネットが18日、YouTubeチャンネルを更新した 松尾駿によるSNSを巡る過去の動画内での発言について謝罪 終盤でバリカンを手にした2人は「初心に返る」として丸刈りになった 記事を読む