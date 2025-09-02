美容系YouTuberの「ハウスダスト」さんが2025年9月1日、結婚を発表した。「籍を入れても、別に何か一緒に住み始めたりとかもしない」1日公開の「【ご報告】ハウスダスト、結婚します」では、家族の前で左手薬指にはめた指輪を見せ、「やばい。泣きそうになってきちゃった」と感極まった様子で語ったハウスダストさん。「実は先月、プロポーズされたの。それで指輪を買いに行って。でもまだ籍は入れたわけじゃなくて『結婚します』