TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の放送時期が2026年1月に決定し、あわせてティザーPVが公開。また、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の劇場上映も決定した。 参考：声優・永瀬アンナが今振り返る『呪術廻戦』という存在「“大人の階段”を登るきっかけに」 集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含