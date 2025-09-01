「私のことを記事にしてもらうことで、同じように性被害に遭われた方が、自分を責めないようになってほしいです」 現に生活保護を受給する身で、担当の男性ケースワーカーから性被害を受けたと勇気ある告白をしたのは、元“地下アイドル”のエリコさん（仮名・20代女性）。彼女は双極性障害のため働くことができなくなり、生活保護を受けながら孤独な闘病生活を続けています。 かつて夢を追い、芸能の世界で活