『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。＞＞前回／きのこの旨みがたっぷり絡む！編集者おすすめ『ポークソテーきのこソース』のレシピ今回紹介するのは、オレンジページページBOOK担当のるみねえ。在宅ランチに悩んだ私を救ってくれた、夏に食べたい麺レシピとは？在宅ランチの強い味方！手軽