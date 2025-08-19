現地８月16日に敵地メスタージャで開催されたラ・リーガ第１節のバレンシア戦（１−１）で、レアル・ソシエダ久保建英は、見事なゴラッソを叩き込んだ。１点ビハインドの60分、ブライス・メンデスからパスを受けると、見事なターンで前を向き、ペナルティエリアの外から左足を一閃。強烈なシュートを突き刺してみせた。この日本代表MFの獲得を狙っているとされるスペインの強豪アトレティコ・マドリーは、この一撃を機に、