筆者は野球観戦が好きだ。大リーグもいいが、夏の甲子園高校野球もいい。ところが、現在甲子園で開催中の第107回全国高校野球選手権大会でとんでもない事件があった。2025年8月10日、生徒間の暴力事案が判明した広陵（広島）が出場辞退した。甲子園開幕後に参加校が不祥事を理由に大会途中で辞退するのは、春夏を通じて史上初だ。連帯責任をとらせなかったのはよかったが広陵の一部生徒の暴力は大会前に発覚していたが、かつての連