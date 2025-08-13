FC町田ゼルビアは８月10日、J１第25節でヴィッセル神戸とホームで対戦。２−０と快勝し、リーグ６連勝を飾った。この一戦で先制弾を決めたのが、３−４−２−１でスタメン出場した中山雄太だ。開始６分、ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア手前で収めると、胸トラップからワンバウンドしたボールを左足で振り抜く。シュートはゴール右に突き刺さった。この衝撃弾を、フジテレビ系列で放送されたサッカー専門番組「MON