連日の先頭打者弾でフィルダー氏に並ぶ歴代4位タイに【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、41号ソロを含む4打数2安打1打点、1盗塁を記録した。前日の40号に続く2試合連発で、また一つ、伝説の名選手の記録に近づいた。初回の第1打席、相手先発ラウアーの外角球を泳ぎながらも捉え、右翼席