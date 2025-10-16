ちょっと軟弱なイメージもある「草食男子」。だからこそ、普段より少し男らしい行動をするだけで「ステキだな」と株を上げることができるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性306名に聞いたアンケートを参考に「草食系男子を『意外とワイルド！』と見直した瞬間」をご紹介します。【１】一人称が「僕」から「俺」になったとき「急に男らしく見えてきたから不思議（笑）」（20代女性）というように、一人称を変え