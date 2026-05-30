2026年６月より全国にて開催される「高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026～2027」。その９月６日（日）東京・NHKホール公演に第二弾スペシャルゲストとして、城田優のゲスト出演が決定しました。

ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子は、6歳からヴァイオリンを始め、これまでに徳永二男、江藤俊哉、ショーコ・アキ・アールの各氏に師事。桐朋学園大学を経て、1994年にイェール大学音楽学部大学院修士課程アーティスト・ディプロマコースを卒業。同年、マイアミのオーケストラ「ニュー・ワールド・シンフォニー」に入団し、翌1995年にCDデビュー。1997年に活動拠点を日本へ移して以降は、テレビ出演に加え、年間100公演近いコンサート活動を展開しています。 その活動の中でも「12人のヴァイオリニスト」は、高嶋のソロデビュー10周年を機にスタートした人気ヴァイオリンアンサンブルです。2006年の初公演以来、数多くのステージを重ね、今年結成20周年という節目を迎えます。結成20周年を記念した本ツアーでは、初の試みとして全国47都道府県・全56公演を開催。高嶋自身の「20周年というスペシャルイヤーだからこそ、通常公演以上に特別な内容を届けたい」という思いから、豪華ゲストを迎えたスペシャル企画も実施予定です。 先日発表された第一弾スペシャルゲスト・新妻聖子（7月1日（水）・NHKホール公演）に続き、この度、第二弾スペシャルゲストとして9月6日（日）の東京・NHKホール公演に城田優の出演が決定いたしました。 城田優は、2003年の俳優デビュー以降、テレビ、映画、舞台、音楽など幅広い分野で活躍。近年の主な出演作品に、ドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS）、『カムカムエヴリバディ』（語り手／NHK）、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』、『バイオレンスアクション』など。 舞台では、ミュージカル『エリザベート』のトート役をはじめ、『ファントム』（2023）では演出・主演に加え、もう一役を務めるという異例の“三刀流”を成し遂げた。数々の話題作に出演し、圧倒的な歌唱力と表現力で観客を魅了し続けています。 また近年は、『PRETTY WOMAN The Musical』の日本上演台本・訳詞を手掛けるほか、2027年上演予定の『RRR』では脚本・演出・主演を担当。さらに、作詞・作曲活動や楽曲提供も行うなど、クリエイターとしても多彩な才能を発揮しています。 美しいヴァイオリンの音色と城田の唯一無二の歌声がどのような化学反応を起こすのか、20周年のアニバーサリーにふさわしい、一夜限りの極上のコラボレーションに期待が高まります。なお、今後も新たなスペシャルゲストの発表を予定しております。 さらに本ツアーでは、高嶋のSNSを通じて各地の合唱団を募集するなど、20周年を記念した特別企画を多数展開予定です。全国各地で、特別なステージをお届けいたします。 ツアーは2026年6月24日（水）の千葉・浦安市文化会館 大ホール公演を皮切りにスタートし、2027年2月28日（日）の沖縄公演まで、全国56公演・全47都道府県を巡ります。さらに、9月23日（水・祝）に愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール公演の追加公演が決定しました。 チケットは本日、5月30日（土）より一般発売開始。詳細は高嶋ちさ子オフィシャルホームページ（https://www.takashimachisako.jp/）にて。

■ゲスト出演決定公演

2026年7月1日（水） 東京・NHKホール ゲスト：新妻聖子 2026年9月6日（日） 東京 NHKホール ゲスト：城田優

■公演概要

FJネクスト Presents ～結成20周年記念～ 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー 2026～2027 ■出演者：高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、近藤亜紀（ピアノ） 7月1日（水）ゲスト：新妻聖子 9月6日（日）ゲスト：城田優 ■チケット料金： 全席指定 8,000円（税込） *入場年齢制限は各地により異なります ■チケット一般発売 ローソンチケット：https://l-tike.com/takashimachisako/ Lコード：33706 イープラス：https://eplus.jp/chisako-12violinists/ チケットぴあ ：https://w.pia.jp/t/takashima12vl-tour2627/ Pコード：322-097 CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/chisako_12/ 9月6日（日） 東京 NHKホールのみ キョードー東京：https://tickets.kyodotokyo.com/takashimachisako260906 電話受付：0570-550-799 ■公演日程： 2026年6月24日（水） 千葉 浦安市文化会館 大ホール 6月25日（木） 徳島 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 6月27日（土） 大阪 フェスティバルホール 6月28日（日） 和歌山 和歌山県民文化会館 大ホール 7月1日（水） 東京 NHKホール 7月11日（土） 奈良 なら100年会館 大ホール 7月17日（金） 熊本 熊本県立劇場 コンサートホール 7月19日（日） 佐賀 ミズ ウェルビー ホール（佐賀市文化会館） 7月20日（月・祝） 長崎 アルカス佐世保 大ホール 7月23日（木） 神奈川 横浜みなとみらいホール 大ホール 7月25日（土） 滋賀 大津市民会館 大ホール 7月26日（日） 島根 出雲市民会館 大ホール 9月4日（金） 鹿児島 宝山ホール 9月6日（日） 東京 NHKホール 9月16日（水） 茨城 水戸市民会館 グロービスホール 9月19日（土） 三重 三重県文化会館 大ホール 9月20日（日） 兵庫 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 9月22日（火・休） 愛知 愛知県芸術劇場 コンサートホール ＜昼公演・夜公演＞ 9月23日（水・祝） 愛知 愛知県芸術劇場 コンサートホール ※追加 9月26日（土） 山口 周南市文化会館 9月27日（日） 岡山 倉敷市民会館 10月1日（木） 東京 サントリーホール 10月2日（金） 新潟 新潟りゅーとぴあ コンサートホール 10月4日（日） 山梨 YCC県民文化ホール 大ホール 10月11日（日） 福岡 福岡シンフォニーホール（アクロス福岡） 10月12日（月・祝） 東京 J:COMホール八王子 10月17日（土） 宮城 東京エレクトロンホール宮城 10月18日（日） 青森 リンクステーションホール青森 10月23日（金） 宮崎 宮崎メディキット県民文化センター アイザックスターンホール 10月25日（日） 鳥取 とりぎん文化会館・梨花ホール 10月29日（木） 富山 砺波市文化会館 大ホール 10月31日（土） 福井 ハーモニーホール福井 大ホール 11月1日（日） 石川 石川県立音楽堂 コンサートホール 11月3日（火・祝） 長野 ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）大ホール 11月6日（金） 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール 11月8日（日） 岩手 盛岡市民文化ホール大ホール 11月13日（金） 福島 けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール 12月5日（土） 香川 レクザムホール 大ホール 12月6日（日） 愛媛 松山市民会館 大ホール 12月9日（水） 岐阜 長良川国際会議場 メインホール 12月11日（金） 大阪 フェスティバルホール 12月12日（土） 高知 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール 12月19日（土） 山形 やまぎん県民ホール （山形県総合文化芸術館） 12月20日（日） 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 2027年1月16日（土） 大分 iichikoグランシアタ 1月20日（水） 東京 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール 1月21日（木） 栃木 宇都宮市文化会館 大ホール 1月30日（土） 京都 京都コンサートホール 大ホール 2月5日（金） 神奈川 ミューザかわさきシンフォニーホール 2月10日（水） 広島 広島文化学園HBGホール 2月11日（木・祝） 静岡 アクトシティ浜松 大ホール 2月18日（木） 埼玉 川口総合文化センター・フカガワみらいホール（メインホール） 2月20日（土） 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール 2月21日（日） 群馬 高崎芸術劇場 大劇場 2月23日（火・祝） 北海道 札幌コンサートホールKitara 大ホール 2月28日（日） 沖縄 沖縄コンベンションセンター劇場棟 ■オフィシャルホームページ： 高嶋ちさ子：https://www.takashimachisako.jp/ 12人のヴァイオリニスト：https://www.12violinists.com/ ■主催：各地／BS朝日 ■特別協賛：株式会社FJネクスト ■後援：ハッツアンリミテッド ■企画・制作：シンバ／オン・ザ・ライン