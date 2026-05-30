LAMA Store 楽天市場店は、ブラシ感覚で簡単にナチュラルストレートを叶える「コードレスブラシアイロン」を発売開始いたしました。 近年の日本では、猛暑・高湿度化の影響により、「前髪が崩れる」「髪が広がる」「うねりが気になる」といった悩みが増加。また、“持ち歩ける美容家電”や“タイパ美容”への注目も高まっています。 本製品は、コードレス・急速充電・2億級マイナスイオン・軽量コンパクト設計を採用。外出先でもサッと使える、次世代モバイルヘアケア家電として開発されました。

商品情報

楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100589/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100589.html

近年、日本の美容家電市場では、「コンパクト」「コードレス」「持ち運びやすい」といったモバイル性能が重視される傾向が強まっています。 特に梅雨～夏は湿気や汗による髪崩れが起きやすく、通勤・通学・旅行・推し活など、外出先で髪を整えたい需要が拡大しています。 一方で、従来のヘアアイロンは「やけどしやすい」「初心者には難しい」「コードが邪魔」といった課題も多く、“簡単・安全・持ち運びやすい”美容家電が求められています。 本製品は、ブラシ感覚で使える手軽さと、コードレスならではの自由さを両立した新世代ブラシアイロンです。

商品の特徴

とかすだけで簡単。サロン級ナチュラルストレート

ブラシ型デザインを採用し、髪をとかすように使うだけで自然なストレートヘアを実現。ストレートアイロン初心者でも扱いやすく、前髪・毛先・うねりケアまで幅広く対応します。 忙しい朝でも短時間でスタイリングでき、“タイパ美容”を重視する現代女性にぴったりの仕様です。

PD/QC3.0急速充電対応。どこでも使えて、充電しながら使用OK

コードレス設計を採用し、コンセントがない場所でも自由にスタイリング可能。PD/QC3.0急速充電に対応しており、30W以上のPDアダプター使用時は充電しながらそのまま使用できます。 さらにType-C充電式のため、モバイルバッテリーやUSB充電器にも対応。通勤・通学・旅行・出張・車内・推し活など、外出先でも手軽に使える“持ち歩ける美容家電”として活躍します。 コードに縛られず、好きな場所でサッとヘアセットできる利便性は、近年注目される“モバイル美容家電トレンド”にもマッチした仕様です。

6400mAh大容量バッテリー搭載。最大約80分連続使用

軽量コンパクトながら、6400mAhの大容量バッテリーを搭載。フル充電で最大約80分使用可能です。 本体重量は約232gと軽量で、バッグやポーチにも収納しやすい設計。さらに収納袋付きで、学校・旅行・出張用としても便利です。

2億級マイナスイオンで、うるツヤ髪へ

高濃度マイナスイオンが髪表面を整え、パサつき・広がり・静電気を抑制。まとまり感のあるツヤ髪スタイルへ導きます。 さらにセラミックコーティング＆MCHヒーターを採用し、髪にやさしくなめらかな使用感を実現しました。

初心者でも安心。やけど防止＆安全設計

160℃・180℃・200℃の3段階温度調節に対応し、髪質に合わせて使用可能。LEDディスプレイ搭載で、温度や電池残量もひと目で確認できます。 また、熱源を囲むU字型ブラシ構造により、手や頭皮に触れにくい安心設計を採用。誤作動防止機能や20分自動電源OFF機能も搭載し、毎日安心して使えます。

■ 利用シーン

・通勤・通学前の前髪セット ・会社や学校でのお直し ・梅雨時期のうねり髪対策 ・旅行・出張先でのヘアセット ・推し活・ライブ・フェス参戦時 ・デート前のスタイリング ・ジムやサウナ後のお直し

■比較データ

比較項目

使用方式 操作性 持ち運び 使用場所 充電方式 安全性

本製品

コードレス ブラシ感覚で簡単 ◎軽量コンパクト 外出先でも使用可能 Type-C急速充電 やけど防止設計

一般的なアイロン

コンセント必須 慣れが必要 △かさばりやすい 自宅中心 AC電源 製品により異なる

価格・販売情報

商品名：コードレスブラシアイロン 販売価格：7,980円（税込）前後 ※販売時期により変動 特徴：コードレス / 2億級マイナスイオン / Type-C急速充電 / 最大約80分使用 / 3段階温度調節 / LED表示 / 軽量232g / 収納袋付き / PSE認証取得済み 対応電圧：100V～240V海外対応 販売店舗：LAMA Store 楽天市場店

会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/