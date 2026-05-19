【2026年】検索の6割が終了。AI普及で「大打撃を受ける」5つの産業

COOD株式会社【図解】最も直撃を受ける5つの主要産業

COOD（クーディー）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鳥濱 尚真）は、AI検索の普及に伴うデジタルマーケティングのパラダイムシフトに関する最新レポート「検索インターフェースの変革と5つの産業：AI検索がもたらす『ゼロクリック時代』の可視性・収益性に関する包括的分析」を公開いたしました。

2024年から2026年にかけて、デジタルマーケティングおよび消費者行動における最も破壊的な変化は、従来型の「リンク提供型」検索エンジンから、大規模言語モデル（LLM）を基盤とする「回答エンジン（Answer Engine）」への移行です。GoogleのAI Overviews（AIO）の展開をはじめ、ChatGPT、Perplexity、ClaudeといったAI検索プラットフォームが、ユーザーの検索クエリに対して直接的な要約を提供するようになったことで、情報探索のパラダイムは根本から覆されました。

現在のデジタル空間では、業界アナリストが「大いなるデカップリング（The Great Decoupling）」と呼ぶ現象が進行しています。これは、検索エンジン全体の利用数が増加（推定で日次91億～136億回のGoogle検索）しているにもかかわらず、ウェブサイトへのクリック数が劇的に減少している状態を指します。

2026年の最新データによれば、Google検索の60%がウェブサイトへのクリックを伴わない「ゼロクリック検索」で終了しており、モバイル環境においてはその比率が77%にまで達しています。

本レポートでは、AIによる指名検索および情報要約が特定の業種（ホテル・旅行業、飲食業、法務、B2B、ラグジュアリー小売）において、海外市場を中心にどのような露骨な影響を与えているかを、最新のトラフィックデータ、コンバージョン指標、および消費者行動モデルに基づいて包括的に分析しました。

消費者行動の変化：AIへの依存と「多重検証ループ」の誕生

【図解】消費者の情報探索フェーズ

AIプラットフォームの普及は急速であるが、消費者の検索行動は旧来の検索エンジンを完全に放棄したわけではない。Sparktoroの2025年調査によれば、アメリカ人の95%が依然として従来型の検索エンジンを毎月利用しており、AIツールを月に10回以上使用するヘビーユーザーであっても、従来型検索の利用は減少するどころかむしろ増加している傾向が見られる。

この一見矛盾するデータは、消費者が情報探索プロセスにおいて「ディスカバリー（発見）の圧縮」と「トラスト（信頼）の検証」という2つの異なる行動を使い分けていることに起因する。

ディスカバリーの圧縮とハイパーパーソナライゼーション

消費者の51%が、初期の製品リサーチ段階で選択肢を絞り込むためにAIを使用している。AI検索では、43%のユーザーが広範なクエリから始める一方で、52%のユーザーは予算や必須機能といった制約条件を最初からプロンプトに組み込んでいる。これにより、消費者は無数のウェブサイトを閲覧する時間を省略し、AIが合成した回答を通じてブランドを迅速に理解する（87%がブランド理解の高速化を報告している）。

トラスト・パラドックスと多重検証ループ

【図解】旅行・ホスピタリティ領域におけるツール評価の比較

しかし、AIに対する「無条件の信頼」が形成されているわけではない。Yextの2026年調査によると、消費者の47%が過去1ヶ月間にローカルビジネスを探すためにAIを使用しているが、個人的、医療的

または財務的なトピック（YMYL領域）を調査する際には57%の顧客が依然として従来型の検索エンジンを好むと回答している。

また、別の調査では、AIの推奨事項に対して中～高程度の信頼を寄せている回答者が75%に上る一方で、86%の消費者がAIの推奨事項を少なくとも時々は「検証」しており20%は常に検証を行っていることが明らかになった。検証チャネルとしてはGoogle検索（68%）が圧倒的であり、次いでブランドの公式ウェブサイト（48%）、外部レビューサイト（35%）、YouTube（35%）が続く。

この「多重検証ループ」は、AIの回答内に「サイテーション（引用）」として自社ブランドが含まれていなければ、検証フェーズの指名検索すら発生しないという、ブランドの可視性における致命的な選別プロセスを生み出している。

旅行・ホスピタリティ産業におけるOTAの危機

旅行業およびホテル産業は、AI検索による消費者行動の変化が最も早期かつ破壊的に表れている領域の一つである。旅行者の情報探索行動は、複数のオンライン旅行代理店（OTA）や比較サイトを巡回する行動から、AIによるパーソナライズされた旅行プランと宿泊施設の即時提案へと移行している。

AIによる旅行計画の台頭とディスカバリーの早期化

Deloitteの2026年旅行産業展望レポートによれば、2025年後半時点で旅行者の約25%が旅行計画にAI検索ツールを利用しており、これは2022年と比較して3倍の増加である。このシフトは、カスタマージャーニーの初期段階において特に顕著な影響を及ぼしている。

SimilarWebのAI検索ブランド可視性インデックスに基づく以下のデータは、旅行者が従来型検索エンジンからAIツールへ明確に依存軸を移していることを示している。

OTA（オンライン旅行代理店）ビジネスモデルに対する構造的脅威【図解】OTAの危機_フロー対比型_バイパス可視化

この検索行動の変化は、ExpediaやBooking.comに代表される巨大OTAのビジネスモデルに対して実存的な脅威をもたらしている。これらのプラットフォームは世界の旅行予約の約半数を支配しているが、そのトラフィックはGoogle検索への莫大な広告投資に依存している。例えば、2024年のExpediaの収益の半分以上（約68億ドル）がマーケティング費用として投じられている。

しかし、ChatGPT（AI検索シェア73%、月間アクティブユーザー8億9,100万人）やGeminiといったプラットフォームは、ホテルの施設情報、旅程、価格、推奨事項をOTAのプラットフォームをバイパスしてユーザーに直接提示する。AIがホテルブランドの自社サイトやローカルデータから直接情報をスクレイピングし、ユーザーの自然言語クエリに対して即座に最適解を返すため、巨大な手数料を徴収する中間業者としてのOTAの介在価値が急速に低下している。

ホテルブランドへの戦略的インプリケーション

この環境下において、従来型のSEOやキーワード最適化のみに注力するホテルは、重要な「発見の瞬間」において完全に透明化するリスクを抱えている。ホテルがAI検索で選ばれるためには、AI OverviewsやChatGPTが情報を引き出しやすいようにデジタルプレゼンスを再構築する必要がある。

具体的には、Google Business Profile (GBP) の完全な最適化、FAQスキーマの実装、そしてアメニティページなどを機械可読（Machine-readable）な構造化データへと変換することが求められる。情報の更新を怠り、古いアメニティ情報や不完全な営業時間を放置しているホテルは、AIの合成プロセスにおいて競合他社にサイテーション（引用）を奪われるという直接的な機会損失を被っている。

飲食・クイックサービスレストラン（QSR）の不可視化危機

ローカルSEOと位置情報ベースの検索がビジネスの生命線である飲食業（特にクイックサービスレストラン：QSR）においては、AI検索の普及が「発見可能性（Discoverability）」の極端な二極化を引き起こしている。海外市場のデータは、この業界におけるAIの影響が極めて露骨であることを証明している。

【図解】AIプラットフォーム別のレストラン推薦基準83%のブランドが直面するAI検索上の「不可視化」

Uberallが発行した2026年レポート「Fast Food, Faster Discovery: The 2026 GEO Playbook for Multi-Location QSRs」によると、消費者が「近くのピザ」などの条件でAIアシスタントにレストランの推薦を求めた場合、実際の店舗の83%がAIの回答に一切登場しない（不可視化されている）ことが判明した。Google Maps上で86%のレストランがオンラインプレゼンスを維持しているにもかかわらず、AIの推薦アルゴリズムには認識されていないという巨大なディスカバリー・ギャップが存在する。

Share of Voice（SOV）の極端な寡占と評価閾値

従来型のローカル検索エンジンは、ユーザーの現在地周辺の数十店舗をリスト形式で提示していた。しかし、AIプラットフォームはユーザーの認知負荷を下げるため、通常3～5つのブランドのみを厳選して回答する仕様となっている。この「回答枠の極端な狭さ」により、特定のQSRカテゴリーにおいて、上位3ブランドが全体のShare of Voice（AI回答内の言及シェア）の53.4%を独占する事態となっている。ハンバーガーチェーンのカテゴリーにおいては、トップブランドが平均的なブランドの10倍の言及を獲得している。

さらに、AIプラットフォームは独自の「信頼性の閾値（Confidence Signals）」を設けており、これがローカル検索の新しいゲートキーパーとして機能している。Googleで検索上位を獲得できる星4.0の店舗であっても、AIの推薦基準には達しないケースが多発している。

メニューの構造化：ディスカバリー・エンジンへの進化

飲食業におけるAI検索は、単純な「場所＋料理ジャンル」の検索から、「最も健康的な朝食」「最高のモバイルリワードプログラム」といった比較・情報探索型のプロンプト（全体の79%を占める）へと進化している。検索プラットフォームはキーワードだけでなく意味をマッチングさせるため、メニューが発見エンジンそのものとして機能するようになった。

メニューの成分レベルの説明、正確な食事制限タグ（ビーガン、グルテンフリー等）、季節限定の更新、駐車場の有無といった構造化データが、そのままAIによる推薦のフックとなる。情報が構造化されていない店舗は、顧客の求める条件と完璧にマッチしていても、AIがその繋がりを理解できないため選定プロセスから脱落する。この問題に対処するため、「Visibility, Reputation, Engagement, Conversion」の4つの柱を統合したLPOという新たな運用モデルが提唱されている。

法務・「信頼のデジタル検証」

【図解】専門サービスにおける「ゼロクリック化」と可視性喪失の危機

法律事務所や金融アドバイザリーなどの専門的なB2B/B2Cサービスは、旧来「関係性、評判、そして紹介（リファラル）」によってビジネスが成立してきた領域である。しかし、2025年から2026年にかけてのAI検索の普及は、この業界のリード獲得モデルを根底から破壊している。

ゼロクリック検索率の急騰と「可視性問題」への転換【図解】AI Overviews導入による検索行動の激変

法律関連のクエリ（例：「ミシガン州での離婚手続き」「テキサス州での初犯のDUIで弁護士は必要か」）において、GoogleのAI Overviewsは瞬時に詳細な法的要約を生成する。その結果、これらのクエリにおけるゼロクリック率は80%～83%という驚異的な数値に達しており、2025年9月のAI Overviewsの拡大時には、法律サービスのサイトへのインプレッション数が約50%減少する事態となった。さらに、AI Overviewsが表示されるクエリでは、従来型オーガニック検索のCTRが1.76%から0.61%へと61%も急落している。

しかし、より深刻なのはトラフィックの減少自体ではなく、AIエコシステム内における「可視性の欠如」である。現代の企業のCFOや法務部長（GC）は、半導体分野のクロスボーダー案件や自動車業界の再編に関する専門弁護士を探す際、従来のディレクトリサイトではなくChatGPTやPerplexityに条件を提示してリストアップさせる。この時、AIはウェブ上にクロール可能な構造化された専門知識（Thought Leadership）を持つ事務所のみを合成して回答する。数行の業務内容と経歴しか掲載していない「薄い」ウェブサイトを持つ事務所は、そもそもAIの候補リストに挙がらないため、市場から存在を消去されたのと同義になる。

紹介（リファラル）の検証プロセスにおける致命的ギャップと意識変化【図解】その失注、本当に「たまたま」ですか？ AI検索が引き起こす「紹介（リファラル）の喪失」

第三次的な影響として、「紹介の喪失」が挙げられる。信頼できる関係者から法律事務所の紹介を受けた見込み客は、今日、必ずAIや検索エンジンを使ってその事務所を「検証」する。この際、ウェブサイトに最近の専門的な知見や構造化されたデジタルフットプリントが存在しない場合、見込み客はAIプラットフォーム上でその事務所の権威性を確認できず、疑念を抱く。結果として紹介による成約が失われるが、事務所側は「紹介された案件がたまたま失注した」と誤認し、デジタル上のコンテンツギャップが原因であることに気付かないという構造的な罠が存在する。

一方で、法務業界側のAIに対する意識も急速に変化している。Lighthouseの2025年レポートによれば、AIが法務業界にプラスの影響を与えると考える回答者は38%増加し、かつて最大の懸念であった仕事の奪取に対する恐怖は、2023年の第2位から2024年には最下位へと低下した。現在の最大の焦点は、AIを活用した生産性向上とROI（投資利益率）の改善に移っている。しかし、AIの組織的な導入にはセキュリティやポリシーの課題が残っており、フリーミアムツールによる個人の利用が先行している状況である。

B2B、製造業、SaaSにおけるインテリジェント・ディスカバリー

B2Bテクノロジー、専門的な製造業、およびSaaS領域は、クエリの複雑性が高いため、AI検索の恩恵を最も強く受ける、あるいは最適化を怠った際のペナルティが最も大きい領域である。

専門用語・複雑なクエリにおけるAI検索の圧倒的支配

マーケティングデータによれば、技術的な専門用語、業界特有のジャーゴン、または複雑な条件を含むクエリは、AI Overviewsが表示される確率が48%高くなる。実際、2025年5月から12月にかけて、B2Bテクノロジー領域のクエリにおけるAI検索結果の表示率は36%から82%へと劇的に拡大した。ヘルスケア領域に至っては、2024年の72%から2025年12月には88%に達しており、ほぼ全ての情報探索がAIによって媒介されている状態である。

SaaSおよびB2B領域におけるGEOの成功事例（ケーススタディ）【図解】2025年AI検索拡大_月次トレンドダッシュボード

GEOを戦略的に導入したB2Bニッチブランドは、AI検索を通じて劇的なROIを達成している。

製造業におけるセマンティック検索の力

数万点に及ぶ複雑なカタログと複数層の購買承認プロセスを持つB2B製造業において、AIによる「インテリジェント・ディスカバリー」は旧来のキーワード検索を凌駕している。AIは自然言語処理（NLP）を用いてバイヤーの意図とビジネスの文脈を理解し、単なる品番の一致ではなく、互換性や業界のコンプライアンス要件、国内サプライチェーンの有無に基づいた製品の推薦を行う。

AIによって適切に構造化されたPIM（商品情報管理）データを供給している製造業者は、技術的な仕様書が魅力的な製品推薦へと変換され、コンバージョン率と平均顧客単価（AOV）の向上を実現している。

ラグジュアリーブランドにおける「スケールするホワイトグローブ・サービス」

【図解】AIパーソナライゼーション経済価値_＄150-275B顧客体験（CX）の不満とAIパーソナライゼーションの経済効果

BCGの2025年調査によれば、ラグジュアリークライアントの56%が現在の購買体験（CX）に不満を抱いており、業界全体の成長が鈍化する中で新たなアプローチが急務となっている。同時に、Forbesのデータではラグジュアリー消費者の57%がAIによって顧客サービス体験が向上すると考えている。

AIの導入による高度なパーソナライゼーションは、アパレル、ファッション、ラグジュアリー産業において今後3～5年で1,500億ドルから2,750億ドルの経済価値を創出すると予測されている。高級ブランドの経営幹部の90%が、AI駆動のパーソナライゼーションをブランドにとって不可欠な要素として認識している。

クライアンテリングの拡張

高級ブランドのブティックにおける予約制の対面ショッピング（クライアンテリング）は、60%～70%という驚異的な販売コンバージョン率を誇る。生成AIとAIエージェントの真の価値は、非構造化データ（過去の購買履歴、店舗での行動、オムニチャネルのセンチメント）を瞬時に分析し、この「ホワイトグローブ・サービス（超富裕層向けの手厚いサービス）」を、少数の非常に重要な顧客（VVIC）だけでなく広範な重要な顧客（VIC）に対してもスケールさせて提供できる点にある。

実験的段階を飛び越えてAIを組織運営のアーキテクチャに完全に統合（オールイン）するブランドが、この分野での真の勝者となると予測されている。

AI検索時代のトラフィック勝者と敗者：「ゼロクリック」を利益に変えるGEO戦略

【図解】チャンネル別コンバージョン比較_2025年データ

2026年、AI検索の普及でトラフィックの二極化が鮮明です。

薄いコンテンツの企業はアクセスを減らす一方、独自情報を持つ企業は大きく成長しています。

明暗を分けたのは「情報利得」。AIは真新しいデータを持つコンテンツを高く評価します。

特筆すべきはAI経由の「異常なコンバージョン率」です。ゼロクリック時代でもAI流入者は最大23倍の成約率を誇り、圧倒的なROIをもたらします。AI回答内で引用されればCTRも劇的に向上します。

従来のSEOは限界を迎え、今後はAIに最適化する「GEO」が不可欠です。AIが抽出しやすい構造化データを構築し、ブランド言及を増やす戦略転換が求められます。

企業が追うべきKPIはトラフィック数から「AI回答の占有率」へ移行しました。自らを「AIの良質なデータソース」へ最適化できた企業のみが生き残れます。

このAI対策を一任できる次世代ソリューションが誕生。

気になる方はAIがいうてたにお問い合わせください。(https://cood.co.jp/ai-yueteta/)

COOD 株式会社｜会社概要

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