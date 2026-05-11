カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：市場タイプ、クレジットタイプ、プロジェクト分野、提供メカニズム、エンドユーザー別―2026年～2032年の世界市場予測
カーボンオフセット／カーボンクレジット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均17.85%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、カーボンオフセット／カーボンクレジット市場調査レポートを発行・販売します。
「カーボンオフセット／カーボンクレジットレポート」では2025年の米国関税が炭素クレジットの流通、コンプライアンス市場、そして世界貿易関係に及ぼす累積的影響の検証を言及するほか、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域のカーボンクレジット・エコシステムにおける主要な地域動向と成長要因の解明を分析します。
世界のカーボンオフセット／カーボンクレジット市場規模は、2025年に4,544億1,000万米ドルと評価され、2026年の5,342億5,000万米ドルから2032年には1兆4,350億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2006431-carbon-offset-carbon-credit-market-by-market-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：市場タイプ別
第9章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：クレジットタイプ別
第10章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：プロジェクト分野別
第11章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：提供メカニズム別
第12章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：エンドユーザー別
第13章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：地域別
第14章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：グループ別
第15章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：国別
第16章 米国：カーボンオフセット／カーボンクレジット市場
第17章 中国：カーボンオフセット／カーボンクレジット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カーボンクレジットのエコシステムにおける戦略的意義は何ですか？
気候変動の緊急性が高まる中、カーボンクレジットは企業戦略や政策課題の最前線に押し上げられ、温室効果ガスの排出量を定量化し、取引し、相殺する仕組みが重要になっています。
・カーボンクレジット市場の主要な変革の潮流は何ですか？
モニタリング技術の進歩、規制状況の進化、利害関係者の期待の変化がカーボンクレジットの情勢を劇的に変革しています。
・2025年の米国関税がカーボンクレジット市場に与える影響は何ですか？
米国が特定の炭素クレジットに関税を導入したことは、世界の排出量取引にとって重要な転換点となり、国際的な貿易フローの複雑な再編を引き起こしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「カーボンオフセット／カーボンクレジットレポート」では2025年の米国関税が炭素クレジットの流通、コンプライアンス市場、そして世界貿易関係に及ぼす累積的影響の検証を言及するほか、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域のカーボンクレジット・エコシステムにおける主要な地域動向と成長要因の解明を分析します。
世界のカーボンオフセット／カーボンクレジット市場規模は、2025年に4,544億1,000万米ドルと評価され、2026年の5,342億5,000万米ドルから2032年には1兆4,350億3,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2006431-carbon-offset-carbon-credit-market-by-market-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：市場タイプ別
第9章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：クレジットタイプ別
第10章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：プロジェクト分野別
第11章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：提供メカニズム別
第12章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：エンドユーザー別
第13章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：地域別
第14章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：グループ別
第15章 カーボンオフセット／カーボンクレジット市場：国別
第16章 米国：カーボンオフセット／カーボンクレジット市場
第17章 中国：カーボンオフセット／カーボンクレジット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・カーボンクレジットのエコシステムにおける戦略的意義は何ですか？
気候変動の緊急性が高まる中、カーボンクレジットは企業戦略や政策課題の最前線に押し上げられ、温室効果ガスの排出量を定量化し、取引し、相殺する仕組みが重要になっています。
・カーボンクレジット市場の主要な変革の潮流は何ですか？
モニタリング技術の進歩、規制状況の進化、利害関係者の期待の変化がカーボンクレジットの情勢を劇的に変革しています。
・2025年の米国関税がカーボンクレジット市場に与える影響は何ですか？
米国が特定の炭素クレジットに関税を導入したことは、世界の排出量取引にとって重要な転換点となり、国際的な貿易フローの複雑な再編を引き起こしました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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