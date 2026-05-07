XGRIDS、新型3Dスキャナー「Lixel K2」を発売へ

株式会社アクティブリテック



株式会社アクティブリテックは、3Dスキャナーブランド「XGRIDS」の新製品として、新型3Dスキャナー「Lixel K2」の発売をお知らせします。

Lixel K2は、現場で高品質な3Dデータを取得し、点群・3DGS・デジタルツインなどの実務活用を支援する次世代3Dスキャナーです。

XGRIDSが新たに提案する「エンジニアリンググレード点群」を実現する中核デバイスとして、建設、測量、設備管理、施工記録、改修計画、文化財アーカイブなど、幅広い分野での活用を想定しています。

近年、3DGSをはじめとする3Dデータ活用は、専門領域だけでなく、現場記録、空間共有、プレゼンテーション、合意形成など、より実務に近い領域へ広がっています。

一方で、3Dデータを業務で活用するためには、単に空間を撮影・記録するだけでなく、現場で安定して取得できること、取得後に扱いやすいデータとして活用できること、関係者と共有しやすいことが重要です。

Lixel K2は、こうしたニーズに応えるため、現場での取得品質と運用性を高め、3Dデータ活用の第一歩から本格的な業務利用までを支援します。

Lixel K2の特長：現場で使える3Dデータを、より高品質に

お問い合わせはこちら :https://digitaltwin.active-rt.com/xgrids-k2

Lixel K2は、XGRIDSが培ってきた3Dスキャン技術をもとに、現場での使いやすさと取得データの品質を両立した新型3Dスキャナーです。

従来、3Dスキャンデータの活用においては、取得後のアライメント、ノイズ除去、色調整、メッシュ生成など、後工程での確認や補正に時間がかかるケースがありました。

Lixel K2は、取得段階から高品質なデータを得ることで、後処理の負担を軽減し、実プロジェクトで使いやすい3Dデータ活用を可能にします。

主な特長は以下の通りです。

- 高品質な点群データ取得により、後処理の負担を軽減- 低照度環境でも安定した色再現性・一貫性を実現- 現場を歩きながら広範囲の空間を効率的に取得- 現況把握、施工記録、改修前確認、簡易測量などに活用可能- 点群、メッシュ、3DGS、デジタルツインなど多様な用途へ展開- LixelStudio 4.0やLCC関連機能との連携により、取得後の処理・共有・成果物化までを支援

3Dスキャナーは、単に「計測できる」だけでなく、現場で継続的に使えることが重要です。XGRIDSは、現場での扱いやすさ、機動性、短時間での取得、取得後の共有までを重視した3Dデータ活用を支援します。

3DGSの実務活用を、より身近に

3DGSは、実在空間を立体的かつ視覚的に再現する技術として注目されています。

スマートフォン、ミラーレスカメラ、ドローンなど、3DGSを生成する手段は広がっていますが、実務で安定して活用するためには、取得品質、再現性、処理ワークフロー、共有のしやすさが重要になります。

Lixel K2は、XGRIDSの3Dスキャン技術と連携ソフトウェアにより、現場で取得したデータを、点群・3Dモデル・3DGSなどの形で活用しやすくします。

たとえば、以下のようなシーンでの活用が期待できます。

- 建設・土木現場の現況記録- 施工前後の比較- 改修工事前の空間把握- 工場・設備・プラントの現況確認- デジタルツイン構築- 文化財・施設・空間のアーカイブ- 顧客向けプレゼンテーションや合意形成資料の作成

現場を3Dで取得しておくことで、写真や図面だけでは伝わりにくい空間の奥行き、位置関係、複雑な形状を直感的に把握できます。

さらに、取得したデータを後から見返したり、関係者間で共有したりすることで、再訪問の削減、認識ズレの防止、説明力の向上にもつながります。

LixelStudio 4.0が、K2の性能を最大限に引き出す

Lixel K2の発売にあわせて、点群処理ソフトウェア 「LixelStudio 4.0」 も正式リリースされます。

LixelStudio 4.0では、アライメントおよびレベリング精度が大幅に向上し、K2で取得した点群データをより高精度かつ安定的に処理できるようになります。

また、ノイズや残像を抑えたクリーンな点群生成、より完全かつ安定したメッシュ生成、直感的で効率的なソフトウェアワークフローにより、取得から成果物作成までの一連の作業を支援します。

これにより、Lixel K2で取得したデータは、単なるスキャンデータにとどまらず、実務で活用しやすい点群・メッシュ・3Dデータとして展開できます。

LCCエコシステムにより、共有・閲覧・成果物化までを支援

Lixel K2で取得した3Dデータは、XGRIDSのLCC Studio、LCC Cloud、Web Viewerなどのエコシステムと連携することで、さらに活用の幅が広がります。

LCC関連機能では、データの軽量化、クラウド共有、Web閲覧、VR表示、動画出力、計測補助、API連携など、取得後のワークフローを支える機能が強化されています。

これにより、現場で取得したデータを、社内外の関係者とスムーズに共有し、確認・説明・保存・再利用までを一貫して進めることができます。

3Dデータは「取得して終わり」ではなく、共有し、確認し、意思決定や業務改善に活かすことで価値を発揮します。

Lixel K2とXGRIDSのソフトウェア群は、現場取得から成果物化までのプロセスをつなぎ、3Dデータ活用の実務導入を支援します。

Lixel K2が目指すもの：3Dデータ活用を“特別な技術”から“日常の業務ツール”へ

建設・土木・測量・設備管理の現場では、人手不足、業務効率化、情報共有、現場記録の高度化といった課題がますます重要になっています。

Lixel K2は、こうした現場課題に対し、3Dスキャンをより身近で実用的な選択肢にすることを目指しています。

これまで専門性が高いと思われていた3Dデータ活用を、現場担当者、施工管理者、設備担当者、発注者、設計者など、より多くの関係者が活用できる形へ。

XGRIDSは、Lixel K2を通じて、3DGS・点群・デジタルツインの実務活用をさらに推進してまいります。

主な活用領域

Lixel K2は、以下のような分野での活用を想定しています。

建設・土木

現況把握、施工前後の記録、出来形確認、進捗管理、関係者共有

測量・インフラ

地形・構造物の把握、道路・橋梁・法面などの記録、災害現場の記録

設備・プラント

配管・機器・設備空間の現況記録、改修前確認、干渉確認、保守点検

不動産・施設管理

建物内外の3D記録、空間共有、改修計画、デジタルツイン化

文化財・アーカイブ

施設、展示空間、歴史的建造物などの3D記録・保存・共有

製品について

Lixel K2

XGRIDSが提供する新型3Dスキャナーです。現場で高品質な3Dデータを取得し、点群、3DGS、メッシュ、デジタルツインなど、さまざまな用途への展開を支援します。

LixelStudio 4.0

XGRIDSの点群処理ソフトウェアの最新バージョンです。アライメント、レベリング、点群生成、メッシュ生成、ワークフローの各面で進化し、Lixel K2で取得したデータの処理品質と作業効率を高めます。

LCC Studio／LCC Cloud／Web Viewer

XGRIDSの3Dデータ活用を支えるソフトウェア・クラウド・ビューア環境です。取得後の共有、閲覧、動画出力、クラウド管理、Web表示、VR活用などを支援します。

今後の展開

XGRIDSは、Lixel K2の発売を通じて、3Dデータ取得と活用の新たな基準を市場に提示します。

株式会社アクティブリテックは、Lixel K2を中心としたXGRIDS製品の価値を発信し、建設、測量、設備管理、デジタルツイン、3DGS活用の普及を支援してまいります。

XGRIDSに関するお問い合わせ

XGRIDS製品に関するご相談は、株式会社アクティブリテックまでお気軽にお問い合わせください。

当社では、Lixel K2をはじめとするXGRIDS全機種の販売・レンタルに対応しているほか、現場での3Dスキャン撮影代行・データ取得支援も行っています。

製品導入のご相談、デモのご依頼、レンタル利用、撮影業務のご相談など、用途や現場環境に応じて最適な活用方法をご提案いたします。

お問い合わせはこちら :https://digitaltwin.active-rt.com/xgrids-k2

■会社概要

会社名：アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿 6-20-7

代表者：前田拓海

事業内容：3DGS、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー ほか

URL：https://active-rt.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクティブリテック

第3営業部デジタルツイン事業課

TEL：03-6825-1987

E-mail：activr-sales@active-rt.com