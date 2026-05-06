【鎌倉長谷寺】事前申込で快適なあじさい鑑賞を！

宗教法人 長谷寺

40種類以上、約2500株のあじさいが咲き誇る鎌倉長谷寺（神奈川県鎌倉市）は、例年5月下旬から6月下旬にかけて見頃を迎える「あじさい路」の混雑緩和と来山者の利便性向上を目的として、入場日時を指定できる【あじさい券】のWEB事前申込受付を5月下旬頃より開始する予定です。

例年、開花のピークにはあじさい路が大変混雑するため、当日にお納めいただく拝観料（大人400円 小学生200円）のほかに、あじさい路への入場を希望される方は【あじさい券】（志納金500円・小学生以上）が必要となります。この【あじさい券】は、拝観当日にお求めいただくほか、インターネットで事前にお申込みいただくこともできます。本システムをご利用いただくことで、事前に指定したお時間でスムーズにご入場いただくことが可能となり、あじさい鑑賞を快適にお楽しみいただけます。

あじさい路へ進まれる予定の方は、【あじさい券】を事前にお申し込み（ネット予約）いただいてからご来山されることをおすすめいたします。

■ご注意

・あじさい路までは約80段の階段を登る必要があります。加えてあじさい路は約130段の階段です。いずれもスロープ等はございません。

・【あじさい券】は数に限りがございます。終了した場合、あじさい路へはお進みいただけません。

・あじさい路へ進まない方は、ご来寺当日に入山口にて拝観料のみお納めください。あじさい路以外にも境内各所にあじさいを植栽・展示しております。

・【あじさい券】をネット予約された方も、拝観料（大人400円 小学生200円）は拝観当日にお納めいただきます。拝観料のインターネット事前申し込みは行っておりません。

■ご案内

あじさい路有料期間

あじさいが5分咲きから見ごろを過ぎるまで（2025年は6/6（金）～6/26（木））

【あじさい券】のネット予約方法

１. 開花状況を考慮のうえ有料期間を確定し、長谷寺ウェブサイト https://www.hasedera.jp/ で告知します。同時にネット予約のチケットサイトURLも公開します。※2025年は5/28に告知開始

２. 毎週火曜日の午前10時より、チケットサイトにてその週末から7日間分の【あじさい券】ネット予約受付を開始します。

３. ご希望の日時でお申込みください（小学生以上500円・10名様分まで予約可能）。

・入場受付時間が各枠60分に指定されておりますので、時間内に境内あじさい路入り口までお越しください。

（【1枠】８:00～９:00 【2枠】８:10～９:10 【3枠】８:30～９:30・・・【最終枠】15:50～16:50）

・入場受付時間前にはあじさい路へ入れません。早く到着されてもお待ちいただくことになります。

・入場受付時間に遅れた場合は、境内にてお待ちいただいてからのご入場となります。

・ネット予約したチケットは、前日まではキャンセルすることができます。

■鑑賞方法

【あじさい券】をネット予約された方

１. 長谷寺拝観口で拝観料をお納めください（大人400円 小学生200円）

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２. 事前申込した【あじさい券】の入場受付時間内に境内あじさい路入り口へお越しいただき、QRコードをご提示ください

↓

３. あじさい路へお進みください

【あじさい券】を当日お求めになる方

１. 長谷寺拝観口で拝観料をお納めください（大人400円 小学生200円）

↓

２. 上境内あじさい路入り口の当日券受付にて、【あじさい券】をお求めください（志納金500円・小学生以上）

※ご希望の時間を選んでお求めいただきますが、すでに受付を終了している場合もございます。

※待ち時間が長い場合、一旦境内から外へ出ることが可能です。再度寺に入る際には、拝観券と【あじさい券】の両方をご提示いただきます。

↓

３. 【あじさい券】の入場受付時間内に上境内あじさい路入り口へお越しいただき、【あじさい券】をご提示ください

↓

４. あじさい路へお進みください

■その他のお知らせ

・あじさいの開花状況は、長谷寺ウェブサイト https://www.hasedera.jp/ にてご確認ください。

・混雑状況や天候によっては、指定時間内でもお待ちいただく場合がございます。

・ペットの入山はお断りしておりますが、やむなくご同伴の場合はペット専用のケージ、キャリーバッグ等に入れた上、他の来山者にご配慮願います。その場合でも諸堂やお食事処などの屋内施設には入れません。

・代表者の方が人数分の【あじさい券】をお求めいただくことができます。一旦寺を離れ再入場される場合は、券売場にて全員分の拝観券と【あじさい券】の提示が必要です。

・当日券のお客様都合による払い戻しはできません。

・併設の有料駐車場にはバス4台、乗用車30台の駐車スペースがございますが、予約はできません。満車の場合は参道にお入りいただけないこともございます。

■ あじさい時期に合わせた「特別紙朱印」の授与

あじさいが咲き誇る美しい季節にあわせ、長谷寺ならではの情景をあしらった特別御朱印をご用意しております。

刺繍、切り絵、特殊加工など、あじさいの楽しさ・美しさを表現するために工夫を凝らした朱印ばかりです。

こちらも詳細は、長谷寺ウェブサイト https://www.hasedera.jp/ にてご確認ください。

【長谷寺について】 ―――――――――――――――――

名称 ：鎌倉長谷寺

所在地 ：神奈川県鎌倉市長谷三丁目11番2号

TEL ：0467-22-6300

アクセス ：

＜鉄道＞江ノ島電鉄（江ノ電）長谷駅から徒歩5分

＜バス＞京浜急行バス

鎌倉駅・大船駅から、「長谷観音」下車徒歩3分

webサイト：https://www.hasedera.jp/

【本プレスリリースに関するお問合せ先】

鎌倉長谷寺 担当：総務室広報担当

e-mail：press@hasedera.jp