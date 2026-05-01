株式会社アジテック・ファインフーズの株式取得による子会社化に関するお知らせ

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫）は、2026 年5月１日開催の経営会議において、以下のとおり、株式会社アジテック・ファインフーズ（以下「アジテック・ファインフーズ」）の全株式を取得し、子会社化することを決議し、 本日付けで株式譲渡契約書を締結したことをお知らせいたします。

【株式の取得の理由】

ヤマタネグループ（以下、「ヤマタネ」）は、1924（大正13）年の創業以来「安全」「安心」「良食味」のお米を提供するため、全国の産地と連携し、強固な関係を構築してまいりました。コーポレートメッセージとして“「続く」を支える。”を掲げ、全てのステークホルダーの「続く」を支えていくことや、バリューチェーン全体を通して持続可能な社会の実現に取り組むことなどをサステナビリティ方針として定めています。その実現に向け、「地域コミュニティ及び生産地と農業の発展」を掲げ、持続可能な農業の実現に寄与するための事業を推進しています。また、中期経営計画「ヤマタネ2028プラン」の食品カンパニーにおける事業戦略では、バリューチェーンの拡大を目指しており、従来の精米・卸機能に留まらず加工・販売機能の強化に取り組んでいます。

アジテック・ファインフーズは、発芽玄米製品や大豆ミートなどの大豆蛋白を原料とする製品の製造販売事業を展開しています。独自の商品開発力を活かし、健康志向に応える高付加価値の商品を提供しております。発芽玄米においてはヤマタネの仕入先として長年の取引関係があるほか、大豆ミート事業においては台湾向けの輸出を始めとする多様な販路を有しております。

アジテック・ファインフーズの子会社化により、ヤマタネは健康志向ニーズに訴求する新たなソリューションの提供が可能となります。食品カンパニーの事業戦略として掲げているバリューチェーンの拡大や加工・販売機能の強化に資すると判断し、アジテック・ファインフーズの全株式を取得することといたしました。さらに、ヤマタネの販路や調達ネットワークと組み合わせることで、両社における販路の拡大やアジテック・ファインフーズにおける原料調達（玄米等）の効率化など、事業シナジーも見込まれます。

【異動する子会社の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127741/table/87_1_6e56c877cf104dedff51181212da6f32.jpg?v=202605010251 ]

【株式取得先の会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127741/table/87_2_80e98c185c5bda5cc350811f4434bcea.jpg?v=202605010251 ]

【取得株式数について】

同社の発行済株式8,000株全株を取得いたします。

【日程】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/127741/table/87_3_adb2a5616355419dd2d1b5282983f696.jpg?v=202605010251 ]

【今後の見通し】

本件による当社グループ連結業績に与える影響は軽微です。

以 上